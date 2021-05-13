Kanlıköy'de yangın: 15 dönümlük biçilmemiş arpa yandı

Kanlıköy'de bugün Mustafa Çobanoğlu'na ait arazide yangın çıktı, yaklaşık 15 dönüm biçilmemiş arpa yandı.

Polis Basın Buaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün 10.45 sıralarında Kanlıköy'de Mustafa Çobanoğlu'na ait arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yaklaşık 15 dönüm biçilmemiş arpa yanarak zarar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.