Kanlıdere Rehabilitasyon Projesi paydaşlar ve kamuoyunun bilgisine sunuluyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) 2014'ten beri yürüttüğü sürdürülebilir kalkınma çalışmaları kapsamında Avrupa Birliği’ne sunduğu Kanlıdere Rehabilitasyon Projesi’nin tasarım sürecinin tamamlandığı; uygulanması için fon arayışı devam eden projenin Lefkoşa’nın büyük bir bölümü üzerinde yaratacağı etki göz önünde bulundurularak, görüş ve öneriler için ilgili paydaşlar ve kamuoyunun bilgisine sunulacağı açıklandı.

LTB’den verilen bilgiye göre, sel felaketleri ve dere taşkınlarına karşı Kanlıdere ve onu besleyen diğer kolların ıslah edilmesi yanında yürüyüş ve bisiklet yolları, yaya köprüleri, seyir terasları gibi unsurları da içerecek 4,4 kilometrelik bir ekolojik koridorun başkente kazandırılmasını öngören projenin tasarımıyla ilgili bilgilendirme toplantısı 10 Eylül Salı saat 19.30’da Merkez Lefkoşa’da düzenleniyor.

AB finansmanıyla UNDP tarafından yürütülen ihale sonucu tasarım süreci tamamlanan projeye ilişkin ayrıntılar toplantıda paylaşılacak, ilgili paydaşlar ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra Lefkoşa sakinlerinin de görüş ve önerileri alınacak.

Toplantıda paylaşılacak sunum ve görsellere www.lefkosabelediyesi.org web sitesi duyurular bölümünden de ulaşılabiliyor. Tasarıma ilişkin görüş ve öneriler 15 Ekim tarihine kadar yazılı olarak Şehir Planlama Dairesi’ne iletilebilecek.

Projenin tarihçesi...

LTB açıklamasında projenin tarihçesiyle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"İki toplumlu Lefkoşa İmar Planı’nın da parçası olan Pedieos/Kanlıdere Rehabilitasyon Projesi’nin Lefkoşa’nın kuzeyinde uygulanabilmesi için Avrupa Birliği fonlarından faydalanılması, 2016 yılında LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından gündeme getirilmişti. Proje, Lefkoşa’nın güney kesiminde kalan 14 kilometrelik bir alanda halihazırda uygulanmıştı.

Güney Lefkoşa Belediyesi ve iki toplumlu Çevre Teknik Komitesi’nin de destek beyan ettiği proje LTB tarafından Avrupa Birliği’ne sunulmuş, 2018 yılında onaylanmış ve uygulanması için 5,5 milyon Euro’luk bütçe ayrılmıştı. Ancak ilerleyen yıllarda dere üzerinde “akıllı geçiş kapısı” önkoşul olarak öne sürülerek projenin uygulanması askıya alınmıştı.

LTB’nin yürüttüğü lobi çalışmaları ve diplomatik girişimler neticesinde projenin uygulanması yine gündeme taşınmış, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres 5 Temmuz’da yayınladığı Kıbrıs raporunda 'mevcut ve potansiyel tüm fon sağlayıcıları ivedilikle adım atmaya ve bu projeyi desteklemeye' davet etmişti."

Lefkoşa Türk Belediyesi, Kıbrıs Türk toplumunun farklı kesimlerinden gelecek görüş ve önerilerle daha da güçlenecek olan bu tasarım projesinde uygulama aşamasına geçilebilmesi için yoğun diplomatik girişimlerini sürdürmeye devam edeceğini de bildirdi. (tak)