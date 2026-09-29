KAMUSEN, Merkezi Cezaevi’nde grev uyarısı yaptı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Merkezi Cezaevi’nde sorunlar yaşandığı gerekçesiyle grev uyarısında bulundu.

KAMUSEN’den yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın Merkezi Cezaevi’nde verdiği sözleri tutmadığı savunularak, duyarsızlığın çalışanların mağduriyetini daha da derinleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, sendikanın, sorunların en kısa sürede çözülmemesi halinde grev ve eylem dahil her türlü yasal hakkını kullanacağı bildirildi.