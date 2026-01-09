Kamudaki ‘sözleşmeli’ istihdam düzenini özetleyen vaka: “Selam, ben işe başladım”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları eski başkanı Fatoş Ünal (kamuoyunda bilinen adıyla “Juju”)’nun kardeşi bu kez de Veteriner Dairesi Girne Şubesi’nde sözleşmeli olarak istihdam edildi.

Söz konusu istihdamın biçimi ve işe başlama şekli, kamuda liyakat tartışmalarını yeniden alevlendirecek cinsten…

YENİDÜZEN’in edindiği bilgilere göre “Juju’nun kardeşi”, elindeki “Başbakan Ünal Üstel” imzalı belge ile daireye giderek “Selam, ben işe başladım” ifadeleriyle yönetime “işe alındığını” bildirdi.

Bu durum karşısında daire yönetiminin şaşkınlık yaşadığı, daha sonra durumu kabullenmek zorunda kaldığı öğrenildi.

Aynı kişinin daha önce Başbakanlık’ta istihdam edildiği, ancak işe gitmeden maaş aldığı ortaya çıkınca sözleşmesinin iptal edildiği biliniyor.

Skandal, CTP Milletvekili Devrim Barçın tarafından Meclis kürsüsünden ifşa edilmişti. Barçın, “Başbakanlık’a giderek herkese sordum, bu kadını hiç işte gördünüz mü? Kimse görmedi!” demişti.

Söz konusu şahsın daha sonra Spor Dairesi Girne Şubesi’ne istihdam edildiği, ancak burada da benzer tartışmalar üzerine sözleşmesinin iptal edildiği ifade edilmişti.