KAMU-SEN: “Girne Mahkemesi’nde pozitif vaka var, müdahale yok”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Girne Mahkemesi’nde iki pozitif vaka olduğu haberine ulaştıklarını ancak bununla ilgili hiçbir tedbir alınmadığını dile getirdi. KAMU-SEN gerekli önlemler alınmadığı takdirde eylem hazırlığına gidileceğini de belirtti.

KAMU-SEN’in açıklaması şu şekilde:

“13/10/2021 tarihinde Girne Mahkemesinde 2 pozitif vaka olmasına rağmen idarenin hiçbir tedbir alınmadığı tarafımıza bildirilmiştir.

Sağlık Üst Kurulunun ivedi bir şekilde tedbir almasını, alınmadığı takdirde her türlü grev dâhil eylemi yapacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz”.