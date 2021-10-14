KAMU-SEN: “Girne Mahkemesi’nde pozitif vaka var, müdahale yok”
KAMU-SEN Girne Mahkemesi’nde iki pozitif vaka olduğu haberine ulaştıklarını ancak bununla ilgili hiçbir tedbir alınmadığını dile getirdi.
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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Girne Mahkemesi’nde iki pozitif vaka olduğu haberine ulaştıklarını ancak bununla ilgili hiçbir tedbir alınmadığını dile getirdi. KAMU-SEN gerekli önlemler alınmadığı takdirde eylem hazırlığına gidileceğini de belirtti.
KAMU-SEN’in açıklaması şu şekilde:
“13/10/2021 tarihinde Girne Mahkemesinde 2 pozitif vaka olmasına rağmen idarenin hiçbir tedbir alınmadığı tarafımıza bildirilmiştir.
Sağlık Üst Kurulunun ivedi bir şekilde tedbir almasını, alınmadığı takdirde her türlü grev dâhil eylemi yapacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz”.
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Etiketler : kamu-sen, corona, girne mahkeme