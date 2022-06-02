Kamu-İş’te Dilek ve Serdaroğlu yarışıyor

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) 10.Olağan Genel Kurulu Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılıyor. Genel Kurul’da başkanlık için Sami Dilek ve Ahmet Serdaroğlu yarışıyor.

Genel Kurul’a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un yanı sıra Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve UAMIF Genel Sekreteri Yusuf Ziya Odabaş, Türk-İş Konfederasyonu’na bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, DOK Gemi-İş Sendikası Genel Başkanı H.Necip Nalbantoğlu ve Hür-İş Federasyonu’na bağlı sendika temsilcileri katıldı.

Üyelerin yoğun katılım gösterdiği Genel kurulda ilk olarak divan oluşturuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Genel Kurul’a gönderilen mesajlara yer verildi.

Genel Kurul’a seslenen Divan Başkanı Hasan Değirmencioğlu, misafirlere “hoş geldiniz” diyerek, üyelere güvenlerinden dolayı teşekkür etti. Daha sonra Kamu-İş’in tarihi hakkında video gösterildi ve konuşmalara geçildi.