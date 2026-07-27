Kamu-İş ile Tatlısu Belediyesi arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ile Tatlısu Belediyesi arasında 2026-2028 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Sendikadan verilen bilgiye göre, imza töreninde ilk konuşmayı Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaparak, sürecin karşılıklı anlayış ve uzlaşı içerisinde tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’a ve belediye yönetimine teşekkür eden Serdaroğlu, müzakerelerin yapıcı bir atmosferde yürütüldüğünü söyledi. Serdaroğlu, “Süreç boyunca karşılıklı saygı ve uzlaşı içerisinde hareket ettik. Başkan Orçan’ın tüm konulara hassasiyetle yaklaştığını yakından görme fırsatı bulduk.” dedi.

Mevcut sözleşmenin geliştirilerek, daha ileri bir noktaya taşındığını kaydeden Serdaroğlu, “Halkımıza sunulan belediye hizmetlerinin aksamamasını da gözeterek, emekçilerimizin haklarını koruyan ve iyileştiren bir toplu iş sözleşmesine imza attık. Masada iyi niyet ve anlayış olduğu sürece her sorun güzellikle çözülebilir.” diye konuştu.

Serdaroğlu, sözleşmenin tüm çalışanlara ve belediyeye hayırlı olmasını diledi.