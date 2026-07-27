Baf’ta dünyanın en eski bira fabrikasına ait yeni kalıntılar bulundu

Bronz Çağı’nın Kıbrıs’ın en uzun süreli yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Kissonerga’da (Baf) bulunan Skalia arkolojik bölgede devam eden kazılarda yeni kalıntılar bulundu.

Kıbrıs’ın güneyinde yayımlanan Cyprus Mail gazetesinin Akamas Belediyesi açıklamasına dayandırdığı habere göre, bu yıl gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan yeni buluntuların, daha önce dünyanın en eski alkollü içki üretim tesislerinden biri olduğuna inanılan yapıyla ilgili elde edilen verileri desteklediği belirtildi.

Haberde, kazılarda elde edilen bulguların, yaklaşık 4 bin yıl önce biranın sosyal yaşam ve dini törenlerde önemli bir yere sahip olduğunu teyit ettiği ifade edildi.

Kazı çalışmalarının, Dr. Lindy Crew sorumluluğunda, Kıbrıs Amerikan Arkeolojik Araştırma Enstitüsü ile HARP Projesi araştırmacılarından oluşan ekip tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Skalia yerleşiminde MÖ 2500 ile 1650 yılları arasında yaklaşık 800 yıl boyunca kesintisiz yaşam sürdüğü belirtildi.

Akamas Belediye Meclis Üyelerinden Neophytos Constantinou bu yılki kazıların tamamlanıyor olması üzerine kazı yerini ziyaret etti.

Arkolojik bölgede kazı ekibi ve kazılara yardımcı olan öğrencilerle bir araya gelen Constantinou, Kissonerga’nın geçmişini gün yüzüne çıkaran bu gibi çalışmalara destek vermenin çok önemli olduğunu söyledi.