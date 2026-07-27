“Ortak Bir Ülke: Birleşik Federal Kıbrıs”

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs ziyareti öncesinde liderlerle görüşmek üzere adaya gelen BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín Cuéllar, Ledra Palace geçiş noktasında Barış Derneği üyeleri tarafından federal çözüm talebini içeren pankartlarla karşılandı.

Barış Derneği yetkilileri, Kıbrıs sorununda yürütülen sürecin bu aşamaya gelmesinde yoğun çaba gösterdiğini belirttikleri Holguín'e teşekkür ederek, kapsamlı ve kalıcı bir federal çözüm yönündeki beklentilerini bir kez daha dile getirdi.