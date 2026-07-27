KSTÜ, yılın ilk yarısında 70 uluslararası yayına ulaştı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ), 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin bilimsel yayın verilerini açıkladı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ocak-Haziran döneminde Scopus veri tabanında taranan 70 uluslararası yayına ulaşıldı.

Açıklamada, yıl başında 2026 yılı için belirlenen 100 uluslararası yayın hedefinin ilk altı ayda büyük ölçüde gerçekleştirildiği belirtilerek, elde edilen sonuçlar doğrultusunda yıl sonu hedefinin 125 yayına yükseltildiği ifade edildi.

Üniversite yönetimi, sağlık, toplum bilimleri, diş hekimliği, eczacılık, tıp ve çeşitli disiplinlerde görev yapan akademisyenlerin çalışmalarının Scopus veri tabanında yer aldığını kaydetti. Açıklamada, bilimsel araştırma ve akademik üretkenliğin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

KSTÜ yönetimi, yeni hedefle birlikte araştırma kültürünü güçlendirmeyi, akademisyenleri uluslararası nitelikte bilimsel yayın yapmaya teşvik etmeyi ve üniversitenin uluslararası akademik görünürlüğünü artırmayı amaçladıklarını ifade etti.