CTP Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesi'nde yeni dönem

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesi Olağan Kongresi, ilçe binasında yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Mustafa Özgören görevini Gülcan Güneysu'ya devretti. Yeni yönetim kurulu Ahmet Kısaoğlu, Helin Havva Aslan, Hüseyin Kısaoğlu, Mehmet Direkçi, Melcen Karabenli, Irmak Beydilli ve Şerife Gülderen'den oluştu. Kongreye CTP Örgüt Sekreteri Koral Aşam, milletvekilleri ve çok sayıda partili genç katıldı. Faaliyet raporunun okunmasının ardından başkan ve yeni yönetim kurulu belirlendi.

Koral Aşam: Gençler politika üreten bir yapının parçasıdır

CTP Örgüt Sekreteri Koral Aşam, konuşmasında Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin temel gücünün örgütlenme olduğunu vurguladı. Yaklaşık 31 yıl önce kurulan CTP Gençlik Örgütü'nün bugün ulaştığı noktadan büyük gurur duyduğunu ifade eden Aşam, partinin bugünkü yöneticilerinin önemli bir bölümünün gençlik örgütünden yetiştiğine dikkat çekti.

Gençlik Örgütü'nün hiçbir zaman yalnızca seçim dönemlerinde görev yapan bir yapı olarak görülmediğini belirten Aşam, gençlerin politika üreten, gerektiğinde parti içinde fikirlerini savunan ve gelecek için mücadele eden bireyler olarak yetiştiğini söyledi. Önlerinde önemli iki seçim bulunduğunu hatırlatan Aşam, görevi devreden Mustafa Özgören ve yönetim kuruluna teşekkür ederek yeni yönetime başarılar diledi. Barış, özgürlük ve emeğin yüceldiği bir ülke için dayanışma içinde mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Çağlar Gulamkadir: Gençler örgütün gücüne güç kattı

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Güzelyurt'un sürekli göç veren bir bölge olmasına rağmen 2016 yılında yeniden oluşturulan Gençlik Örgütü'nün kısa sürede ilçeye önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Mustafa Özgören ve yönetiminin özverili çalışmaları sayesinde gençlik örgütünün güçlendiğini belirten Gulamkadir, gençlerin partinin tüm etkinliklerinde aktif görev aldığını, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandık görevlilerinin eksiksiz tamamlanmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Gençlik örgütünün partiye yeni isimler kazandırdığını ve farklı siyasi görüşlerden gelen gençlerin de CTP çatısı altında buluştuğunu kaydeden Gulamkadir, ilçe yönetimi olarak her zaman gençlerin yanında olacaklarını, onların önünü açmaya devam edeceklerini vurguladı.

İsmail Barbaros: Barışı, eşitliği ve özgürlüğü savunmaya devam edeceğiz

CTP Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros, Güzelyurt Gençlik Örgütü'nün en genç ilçe örgütlerinden biri olmasına rağmen kısa sürede önemli bir kurumsal hafıza oluşturduğunu söyledi.

Genç yaşta görev alan isimlerin seçim süreçlerini öğrenerek önemli tecrübeler kazandığını ifade eden Barbaros, bunun örgütün geleceği açısından büyük bir yatırım olduğunu belirtti. Kıbrıs'ta yeni bir sürece girildiğini kaydeden Barbaros, barışın, eşitliğin, adaletin ve özgürlüğün savunulmasının önemine dikkat çekti.

BM Genel Sekreteri Guterres'in adaya gerçekleştireceği ziyaret sırasında gençlik örgütü olarak barış ve çözüm talebini güçlü şekilde dile getireceklerini ifade eden Barbaros, görevi layıkıyla yerine getiren Mustafa Özgören'e teşekkür ederek Gülcan Güneysu ve yeni yönetime başarılar diledi.

Gülcan Güneysu: Gençlerin ve kadınların sesi olacağız

CTP Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçe Başkanlığı görevini devralan Gülcan Güneysu, CTP Güzelyurt İlçesi'ne 17 yaşında adım attığını ve partinin kendisi için bir okul, aile ve yuva olduğunu söyledi.

Güzelyurt Gençlik Örgütü'nün ilk kadın başkanı olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Güneysu, kırsal bölgelerde yaşayan gençlerin ve kadınların sesinin daha az duyulduğunu ifade etti.

Önümüzdeki seçim süreciyle birlikte gençlerin, umudun, değişimin, yeniliğin ve liyakatin sesini Güzelyurt’un sokaklarından ülkenin dört bir yanına taşımak için çalışacaklarını kaydeden Güneysu, ailesine, yol arkadaşlarına, ilçe yönetimine ve kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Mustafa Özgören: Umudu büyütmeye devam edeceğiz

Görevini Gülcan Güneysu'ya devreden Mustafa Özgören ise bunun bir veda değil, birlikte yazılan hikâyenin yeni bir sayfası olduğunu söyledi.

Görev süresi boyunca gençliğin sesini taşımaya, umutlarını büyütmeye ve mücadelesine omuz vermeye çalıştığını belirten Özgören, geriye dönüp baktığında en büyük kazanımın birbirine inanan, dayanışma içinde hareket eden gençler olduğunu ifade etti.

Adaletin mücadele edilmeden kazanılamayacağını, demokrasinin emek istediğini ve örgütlü mücadelenin en büyük güç olduğunu öğrendiklerini söyleyen Özgören, başkanlık görevini devrediyor olsa da mücadeleye, gençliğe ve ülkeye olan inancını devretmediğini vurguladı.

Görevi devralan yeni yönetime başarılar dileyen Özgören, görevlerin, isimlerin ve dönemlerin değişebileceğini ancak inancın, dayanışmanın ve mücadelenin değişmeyeceğini ifade ederek, umut, dayanışma ve mücadeleyi büyütmeye devam edeceklerini söyledi.