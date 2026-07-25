Holguin adaya geliyor... Liderlerle ayrı görüşecek

BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmenin ardından bugün Ada’ya geleceği, yarın ve pazartesi günü liderle ile ayrı ayrı görüşerek Brüksel ve Ankara temasları hakkında bilgi vereceği haber verildi.

Politis “Holguin Fidan İle Görüştü ve Kıbrıs’a Geliyor” başlıklı haberinde birçok kaynaktan edindiği bilgilere dayanarak Holguin’in Fidan ile Brüksel’in, Kıbrıs sorununda ilerlemesi için Türkiye’ye sunabilecekleriyle ilgili net bir vizyon ile görüştüğünü yazdı.

Gazete, Türkiye’nin AB ile gümrük birliğinin geliştirilmesini, SAFE mekanizmasına daha çok katılım ve vizelerin serbest bırakılmasını istiyor göründüğünü, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de TC-AB ilişkilerini, Ankara’nın çözüm çabalarında yapıcı tutum sergilemesini sağlamak için baskı aracı olarak kullanmak istediğini yazdı. Buna karşılık AB’nin tam olarak ne vermek ve hangi karşılığı almak niyetinde olduğunun, -yani 5+1 konferansa katılmayı kabul etmesinin yeterli mi olacağı yoksa özlü müzakerelerin başlaması için bir anlaşma da istenip istenmeyeceğinin- belirsizliğini koruduğuna işaret etti.

Gazete Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KİPE) dün akşamüzeri, yayımladığı bir haberin, gelişmelerin sürati ve kaygan siyasi ortamın göstergesi olduğuna dikkat çekerek, “BM ve AB Kıbrıs sorununda ilerleme olanağı olduğunu düşünüyorken Kıbrıs Rum tarafının bu iki örgüte, Ankara’nın şu ana kadarki tavrı ve mesajlarının, bu kanaati doğrulamadığını ilettiğini” yazdı.

Habere göre KİPE’nin dün akşamüzeri yayımladığı haberde, Kıbrıs Rum tarafının BM’ye ve AB’ye Türkiye’nin TC-KKTC arasına doğal gaz boru hattı inşa edilmesi projesiyle bağlantılı sismik araştırmalar için yayımladığı NAVTEX konusunu ilettiği kaydedildi. NAVTEX’in Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’i ile ilgili olmadığına ancak “bölgenin kapatılma sebebi proje nedeniyle sorunlu bir gelişme” olarak değerlendirildiği aktarıldı.