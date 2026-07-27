Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Sayın Genel Sekreter’in çabalarına iyi niyetle katkı koymaya devam edeceğiz” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Sn. Marina Angela Holguin ile dün ve daha önce yaptığımız açıklamalar çerçevesinde, Sn. Genel Sekreter'in ziyaretine ön hazırlık niteliğinde, yararlı bir görüşme gerçekleştirdik.

Yarın ve öbür gün yapılacak görüşmelerin verimli olabilmesi için Sn. Genel Sekreter'in çabalarına iyi niyetle katkı koymaya devam edeceğiz.”

Dün Kıbrıs’a gelen Holguin bu sabah Kıbrıslı liderlerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmiş, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in adaya Kıbrıs sorunundaki çözüm çabalarına destek vermek ve sürecin ileriye taşınması için çaba sarf etmek amacıyla geleceğini söylemişti.