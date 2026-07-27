Hava sıcaklığı 42 derece olacak
Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının iç kesimlerde 39-42 derece, sahillerde 34-37 derece dolaylarında seyredeceğini duyurdu.
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Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının iç kesimlerde 39-42 derece, sahillerde 34-37 derece dolaylarında seyredeceğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi'nin 28 Temmuz-3 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, belirtilen sürede bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Periyot boyunca hava açık olacak; rüzgar ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
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