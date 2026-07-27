Denizde boğulma tehlikesi geçiren turist kurtarılamadı

Alsancak'ta bugün denizde boğulma tehlikesi geçiren 74 yaşındaki Rana Selek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre olay bugün 13.00 sıralarında meydana geldi. Denizde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçiren 74 yaşındaki Rana Selek isimli şahıs, çevrede bulunanlar tarafından kurtarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.