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  3. Kamu-İş ile taşeron çalışanlarının eylemi 8’inci gününde sürüyor
Kamu-İş ile taşeron çalışanlarının eylemi 8’inci gününde sürüyor

Kamu-İş ile taşeron çalışanlarının eylemi 8’inci gününde sürüyor

Eylemciler, bakanlar kurulu toplantısı öncesinde Başbakanlık önünde toplandı.

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Eylemciler, bakanlar kurulu toplantısı öncesinde Başbakanlık önünde toplandı.

Burada bir açıklama yapan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, bu duruma geçit vermeyceklerini söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısının gündeminde taşeron işçilerinin toplu iş sözleşmesi bulunmadığını öğrendiklerini belirten Serdaroğlu, “Kamu-İş’te örgütlü olan çalışanlar yasal olan haklarını istiyorlar” dedi.

Serdaroğlu, sorunun çözümlenmemesi halinde daha farklı eylem modelleriyle seslerini duyurmaya devam edeceklerini söyledi.

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