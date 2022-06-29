Kamu-İş ile taşeron çalışanlarının eylemi 8’inci gününde sürüyor

Eylemciler, bakanlar kurulu toplantısı öncesinde Başbakanlık önünde toplandı.

Burada bir açıklama yapan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, bu duruma geçit vermeyceklerini söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısının gündeminde taşeron işçilerinin toplu iş sözleşmesi bulunmadığını öğrendiklerini belirten Serdaroğlu, “Kamu-İş’te örgütlü olan çalışanlar yasal olan haklarını istiyorlar” dedi.

Serdaroğlu, sorunun çözümlenmemesi halinde daha farklı eylem modelleriyle seslerini duyurmaya devam edeceklerini söyledi.