Kalkınma Bankası kredilerin yaklaşık yüzde 53’ü geri dönmedi

Kalkınma Bankası’nın verdiği kredilerin yaklaşık % 53’ünün geri ödenmemiş ve donuk pozisyonunda olduğu açıklandı.

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu ve Genel Müdür İnanç Babaliki bir grup gazeteci ve yazarla bir araya geldi, göreve atanmasının altıncı ayında açıklık ilkesi ile kimi verileri paylaşmak istediğini söyledi.

Kalkınma Bankası kurulduğu 1993 yılından Eylül 2021’e kadar 1.413.889.807,35 TL kredi kullandırdı.

Yasal takipteki kredi miktarı ise 159.243.803,57 TL olarak duyuruldu.

Kalkınma Bankası’nın 748 milyon TL’nin üzerinde gecikmiş ya da yasal takibe alınan donuk alacağı olduğu belirtildi.

Tosunoğlu ayrıca şunları söyledi:

“Kalkınma Bankası’nda bugün 65 personel ve uzman görev yapmaktadır.

Kurumun özellikle teknik ve bilgi teknolojileri anlamında personel ihtiyacı ortadayken, genel müdür müşaviri konumunda 4 ismin olması önemli bir çarpıklıktır.

Kalkınma Bankası halen otomasyon sistemine geçmemiş, e-bankacılığın ve teknolojinin uzağında kalmış, kart sistemi üzerinden işlem yapmaktadır.”

Toplantıda verilen bilgiye göre, Kalkınma Bankası kurulduğundan beri sadece 3 icra işlemi yapıldı, 300’ü aşkın dosya ise icrada bekliyor.