45 dönüm arazi yandı
Kaleburnu köyü civarında çıkan yangında, 45 dönüm arazi yandı.
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Kaleburnu köyü civarında çıkan yangında, 45 dönüm arazi yandı.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre bugün saat 13.30 sıralarında, Kaleburnu köyünde Boylu Restoran’ın doğusundaki arazide çıkan yangın sonucu, yaklaşık 45 dönümlük arazideki kuru otlar, anız ve dere yatağındaki kamışlar yandı.
Yangın, Polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürüldü.
FOTO: ARŞİV
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