Kaleburnu'nda Pazar günü festival yapılıyor
Karpaz – Kaleburnu köyünde Pazar günü “Birinci Kaleburnu Köy Festivali” düzenleniyor.
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Karpaz – Kaleburnu köyünde Pazar günü “Birinci Kaleburnu Köy Festivali” düzenleniyor.
Medi Foundation Vakfı ve Media House ortaklığında “Ayşe Medi – Dorothy & Phillip Eckett” anısına alzheimer hastaları için yapılacak festival saat 10.00’da başlayacak.
Köy ilkokulunda düzenlenecek festivalde DJ Soydan Korkmaz, Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları Ekibi, Mehmetçik Halk Dansları Ekibi, Sanatçılar Yıltan Taşçı ve Serkan Soyalan ile Rota Müzik Grubu sahne alacak.
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