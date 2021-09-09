Kaleburnu’nda çıkan yangında 20 dönüm anız yandı

Kaleburnu köyünde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangında 20 dönüm anız, 10 adet zeytin ağacı ve bir adet harnup ağacı yanarak zarar gördü.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.30 sıralarında, Kaleburnu köyünde, Kral Tepesi mevkiinde Mulla Zeycan’a ait tarlada henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, Mulla Zeycan’a ait arazi içerisinde bulunan 20 dönüm anız, 10 adet zeytin ağacı ve bir adet harnup ağacı yanarak zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.