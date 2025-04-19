Kalavaç Kültür ve Sanat Festivali, yarın yapılıyor

Buram buram Kıbrıs kültürü kokan, gelenek ve göreneklerimizin yaşatıldığı geleneksel Kalavaç Kültür ve Sanat Festivali, yarın (20 Nisan 2025, Pazar) yapılıyor.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nin organize ettiği Kalavaç Kültür ve Sanat Festivali’nin programı bu yıl da yine dopdolu olacak. Hüseyin Kıral’ın sunumuyla gerçekleştirilecek festivalde birbirinden güzel, el emeği ürünler sergilenecek, geleneksel yiyecek ve içecek stantları kurulacak.

Saat 10.30’da Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkan Ali Karavezirler ile Kalavaç Muhtarı Halil Karasoy’un konuşmalarıyla açılışı yapılacak festivalde, birbirinden yetenekli isimler gösteriler sunacak.

Sahnenin hiç boş kalmayacağı festival, Ahmet Evan’ın konseriyle sona erecek.

Festivalde sahneye çıkacak gruplar şöyle:

“Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Halk Dansları Topluluğu Kozan 2 Grubu Gösterisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi 5. Mevsim Yaşam Korosu Müzik Dinletisi, Beyarmudu Belediyesi Star Dance Grubu Gösterisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Çocuk Korosu, Akdoğan Kültür Ve Sanat Derneği Halk Dansları Topluluğu Gösterisi, Yakın Doğu Üniversitesi Dans Okulu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Dilekkaya Mühittin Tüzel Cimnastik Derneği Gösterisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Altın Kalpler Korosu Müzik Dinletisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Belediye Orkestrası Konseri, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Genç Müzik Orkestrası Konseri, Değirmenlik Sanat Derneği (Des-Der) Halk Dansları Gösterisi, Zumba Kids Dans Gösterisi, Ahmet Evan Konseri”