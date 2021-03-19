"Kalabalıklar içinde tutuluyoruz, görevli sayısı az, işleyiş yavaş, Ercan'da bulaş riski yüksek…"

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Coronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapmasında ülkemize düzenlenen uçak seferleri günde 3 kez olarak sınırlandırılmış şekilde devam ederken ülkeye giriş yapan yolcular Ercan'daki işleyiş ve uygulamaya tepki gösterdi.

Havaalanından çıkışta karantina merkezlerine gönderilen yolcular Ercan'daki işleyişin yavaş olduğunu ve alınan önlemleri yetersiz bulduklarını kaydetti. Yolcular, işleyişin yavaş olmasından dolayı kalabalıkların oluştuğunu ve bulaş açısından korkutucu bir manzara olduğunu belirtti.

Karantina uygulamasına da değinen yolcular, söz konusu uygulamanın çok doğru bir uygulama olduğunu dile getirerek, bu uygulamanın kesinlikle kalkmaması gerektiğini, karantinanın kalkması durumunda ülkedeki vakaların ciddi boyutlara ulaşabileceğini söyledi.

GELEN YOLCULAR NE DEDİ?

Melih İzmirlioğlu: “Buraya geldik ve beşinci sınıf insan muamelesi gördük”

“Gelirken, gerekli testlerimizi yaparak geldik. Ancak buraya geldiğimiz zaman bir onay verilmesi için elimizdeki belgeleri herkes tuttu, aynı zamanda sırada da kalabalık ortamda bulunmak zorunda kaldık. Bence işleyiş zayıf, böyle bir dönemde daha iyi olması gerekir. Bir Kıbrıslı Türk olarak söylüyorum ki, buraya geldik ve beşinci sınıf insan muamelesi gördük. Şimdi 14 günlük karantinaya gidiyoruz ve bence bu uygulama doğru.”

Doğukan Kansu: “Kendimizi korumaya çalışıyoruz ama işleyiş yüzünden korkuyoruz”

“Her karantina döneminde İngiltere’ye gidip gelmek zorunda kaldım. Bir yere kadar kurallara uymaya çalışıyoruz ama buraya geldiğimiz zaman bir mühür almak için insanlarla iç içe oluyoruz. Bence bu uygulama çok yanlış. Arkada 12 kulübe var ama kulübelerde sadece 5 kişi duruyor. Böyle olunca da insanlar doğal olarak o noktada kalabalıklaşıyor. Her ne kadar biz kendimizi korumaya çalışsak da işleyiş yüzünden korkuyoruz. Karantinaya kesinlikle karşı değilim ama yurt dışından gelen öğrencilerden tamamen nasıl para koparılabilir diye uğraşılıyor. Bence daha fazla denetim yapılmalı.”

Kardelen Şahin: “Havaalanındaki işleyiş çok yanlış”

“Ben burada öğrenciyim, adaya o yüzden geldim. Havaalanındaki işleyiş bence çok yanlış, önlem aldıklarını zannediyorlar ama açıkçası pek bir önlem yok. Negatif olan PCR testimize bir onay almak için kalabalığın içine girmek zorunda kaldık. Böyle bir ortamda bu gibi çalışmalar daha hızlı bir şekilde yapılmalı. 14 günlük karantina uygulamasının doğru olduğunu düşünüyorum ama içerdeki işleyiş bence çok yanlış.”

Berrin San: “Hemen karantinaya alınmak bence çok doğru bir yaklaşım”

“Dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Buraya gelirken tedirgin olduk ama yine de testlerimizin sonucu negatif olduğu için biraz rahatız. Zaten buradan çıkıp karantinaya gideceğiz. Buradan hemen karantinaya alınmak bence çok doğru bir yaklaşım. Bu uygulama kalkarsa bulaş çok fazla artar.”

Ersin Aktaş: “Testimizi yaparak geldik ama karantina uygulaması bence doğru”

“Ben daha önce de Kıbrıs’a gelmiştim. Burada işçiyim, çalışmaya geldim. O yüzden ülkeyi biliyorum. Şimdi karantina oteline gideceğiz. Bu uygulama bulaşı önleyebilmek için yapılıyor ve bence çok doğru bir uygulama. Testimizi yaparak giriş yaptık ama bir gün sonra da pozitif olabiliriz ve tabii bulaştırabiliriz. O riski almak yerine karantinada kalmak bence daha doğru.”