Kahve kutusunda 12 gram Hintkeneviri, öğütücüde 1,5 gram uyuşturucu bulundu

Haspolat’ta “uyuşturucu madde tasarrufu ve alma” suçlarından tutuklanan Ö.G., mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının evinde yapılan aramada kahve kutusu içinde yaklaşık 12 gram hintkeneviri ve öğütücü içinde 1,5 gram uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru Ozan Kuşak mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 27 Mart tarihinde meydana gelen 'Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma Verme ve Tasarrufu' suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, 27 Mart 2025 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi'nde görevli polis ekibi tarafından alınan bir bilgi üzerine zanlının kaldığı ikametgahında mahkeme emri ile arama yapıldığını akydetti.

Arama neticesinde ikametgahın salonda bulunan kahve kutusu içinde yaklaşık 12 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yine ayı yerde metal öğütücü ve öğütücü içerisinde öğütülmüş vaziyette yaklaşık 1,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan kalıntı bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, zanlının itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini ve işlemiş olduğu suçu kabul ettiğini belirtti. Polis memuru, zanlıdan tetkik amaçlı rızası dahilinde 3 adet 8cc kan örneği temin edildiğini kaydetti

Temin edilen kan örneklerinin tetkik edileceğini, alınması gereken ifadeler olduğunu, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.