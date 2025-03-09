Kafe otoparkında uyuşturucu operasyonu

Gönyeli’de bir kafe otoparkında yapılan operasyonda, ekmeklerin içine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Polis tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında beş kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan ikisi cezaevine gönderilirken, diğer ikisi teminatla serbest bırakıldı.

“Şüpheli hareketler üzerine operasyon başlatıldı”

Polis, 26 Şubat 2025 tarihinde saat 20.15 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Gönyeli Yenikent’te devriye gezdiği sırada, bir kafe otoparkında şüpheli hareketlerde bulunan E.I.G. ve P.M.M.’yi tespit ettiğini açıkladı. Yapılan aramada, E.I.G.’nin giydiği ceketin sağ cebinde iki adet naylon poşet içerisinde mini ekmekler bulundu. Bu ekmeklerden ikisinin içinde folyo kâğıda sarılı yaklaşık birer gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildi.

“18 adet paketlenmiş mini ekmek içinde uyuşturucu bulundu”

Polis, zanlıların bölgeye KG 047 plakalı araçla geldiklerinin belirlenmesi üzerine, otoparkta bulunan araçta da arama yapıldığını ve arka koltukta bulunan K.M.’nin yanında 18 adet paketlenmiş mini ekmek içinde uyuşturucu bulunduğunu ifade etti.

Soruşturma kapsamında, toplam 74 adet mini ekmek bulunduğu, bunlardan 18’inin içerisinde hintkeneviri olduğu tespit edilerek emare olarak alındı.

Uyuşturucunun kaynağı belirlendi

Yapılan ileri tahkikat sonucunda, ekmeklerin içerisine yerleştirilen uyuşturucu maddelerin E.P.I. tarafından temin edildiği belirlendi. Lefkoşa’da tespit edilen zanlı, Gönyeli Polis Karakolu’na götürüldü.

Polis, E.P.I.’nin ifadesinde polisi görünce korkarak uyuşturucu maddeleri evinin balkonundan attığını söylediğini aktardı. Zanlının gösterimiyle yapılan aramada 21 gram hintkeneviri ve 28 adet uyuşturucu madde olduğu düşünülen hap ele geçirildi. E.P.I.’nin aracında yapılan ikinci bir aramada ise üç adet daha uyuşturucu hap bulundu.

İki zanlı cezaevine, ikisi teminatla serbest

Soruşturma kapsamında, E.I.G.’nin 1.550 gündür, P.M.M.’nin ise 20 gündür ülkede ikamet izinsiz bulunduğu belirlendi. Polis, bu iki zanlının 2 ayı aşmayacak şekilde cezaevine gönderilmesini talep etti. Mahkeme, E.I.G. ve P.M.M.’nin yargılanıncaya kadar cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, öğrenci olduğu belirlenen K.M.’nin 40 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün karakola giderek imza vermesine hükmetti.

E.P.I. ise 60 bin TL nakit teminat yatırarak, iki kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada iki gün karakola giderek imza vermesi şartıyla serbest bırakıldı.