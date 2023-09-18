Kadın ve bebeği aracında gizledi, güneye geçirmek istedi, tutuklandı

Kamerunlu N.D.K isimli kadın ile 6 aylık bebeğini aracının arka koltuğuna gizleyerek, güneye geçirmeye çalışırken yakalanan Kıbrıslı Rum M.G, yargılanmak üzere 7 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderildi.

Zanlı hakkında “askeri yasak bölgeyi ihlalin” yanı sıra “insan kaçakçılığı” suçundan da dosya hazırlandığı belirtildi.

Mahkemede, N.D.K’nin 278 gündür ülkede ‘ikamet izinsiz’ olduğu da açıklandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Sami Güneş olguları aktardı.

Polis, 3 Eylül 2023 tarihinde saat 02.30 sıralarında Kermiya geçiş noktasından güneye geçiş yapmak isteyen Kıbrıslı Rum M.G’nin kullanımında bulunan KBN 211 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada aracın arka koltuğuna saklanarak güneye geçmeye çalışan Kamerunlu bir kadın ve 6 aylık bebeğinin tespit edildiğini açıkladı.

“278 gündür kaçak…”

Zanlı ve N.D.L isimli kadının gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldığını açıklayan polis, yapılan muhaceret kontrolünde N.D.L’nin 30 Eylül 2022 tarihinden beri toplam 278 gündür ülkede ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini ifade etti.

Polis N.D.L’nin 4 Eylül 2023 tarihinde 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildiğini, M.G’nin ise 2 gün daha tutuklu kalması yönünde emir alındığını söyledi.

“900 Euro gönderdi…”

Yapılan soruşturmada N.D.L’nin Almanya’da yaşayan abisinin ülkede yaşayan Kamerunlu bir kadına 900 Euro göndererek, kız kardeşinin güneye gitmesine yardımcı olacak birini bulunmasını istediğini söyledi.

Polis, alınan bu bilgi üzerine cezaevinde bulunan N.D.L’nin ziyaret edildiğini ve izahat istendiğini ifade etti.

“Zanlı para karşılığında güneye götürmeyi kabul etti”

Polis, N.D.L’nin Avrupa Birliği’nde olduğu için güneye gitmek istediğini, arkadaşının ayarladığı zanlının para karşılığında kendisini güneye götürmeyi kabul ettiğini söylediğini aktardı.

Bu tespit üzerine zanlı hakkında insan kaçakçılığı suçundan da soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, zanlının cep telefonlarının emare alındığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, M.G’nin 7 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.