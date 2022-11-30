Kadın cinayetine 35 yıl hapis cezası!

Girne’de Mart 2020’de sokak ortasında Elif Lort’u öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Abdullah Çelik, 35 yıl hapse mahkum edildi.

Karar bugün açıklandı.

Ne olmuştu?

Girne’de 8 Mart 2020’de Kyrenia Twins isimli apartmanın önünde 41 promil alkolün etkisi altındayken, kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle ekmek bıçağı ile Elif Lort’u boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden 11 kez bıçaklayarak ağır yaralanmasına neden olmuştu.

Hastaneye sevk edilen 45 yaşındaki Elif Lort hayatını kaybetmişti. Zanlı olay yerinden kaçmaya çalıştığı esnada yakalanmış, olayda kullandığı bıçak ise zanlının tasarrufunda bulunmuştu. Zanlı gönüllü ifade verip suçlarını kabul etmişti.

İlgili Haberler:

Girne'de kadın cinayeti

Lort'un ölüm nedeni: iç ve dış kanama

Elif Lort Cinayeti: Neden Kimse Yardım Etmedi?

11 bıçak darbesi

Elif Lort uğurlandı

3 günde 10 kişi sorgulandı

Ceza kararı ertelendi