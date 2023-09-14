Kaçak yaşayan 3 zanlıya 20 gün tutukluluk

Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda son günlerde ‘kaçak’ yaşayan kişilerin tespit edilmesine bir yenisi daha eklendi, ülkede kaçak yaşayan 3 kişi daha tutuklanıp mahkemeye çıkarıldı. 3 zanlı, 20 gün cezaevine gönderildi.

Polis memuru Nadime Öztürk Eren, zanlıların ülkede kaçak olduklarını ve “KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek” suçundan tutuklandıklarını söyledi.

Polis, A.N.A’nın 30 Eylül 2022, O.O.S’nin 26 Haziran 2019, B.T.K.’nin ise 12 Mart 2023 tarihinden beri ülkede kaçak yaşadıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, ülkede yasal statüsü bulunmayan zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı O.O.S, adaya “öğrenci” olarak geldiğini, 2 yıl okula devam ettiğini ancak ailesi pandemi döneminde hayatını kaybettiği için okulu bırakıp çalışmaya başladığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, 3 zanlının da tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.