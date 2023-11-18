Kaçak yaşadığı tespit edilen zanlılar, 3 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa’da Polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak yaşadıkları tespit edilen Nijerya uyruklu 3 zanlı tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Murat Ergün tüm detayları mahkemede aktardı. Polis, zanlıların 17 Kasım 2023 tarihinde ülke genelinde yapılan denetimlerde Lefkoşa’da tespit edildiklerini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlılardan M.A.E’nin (K-21, Nijerya) 22 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 179 gün, F.A’nın (K-23, Nijerya) 16 Ekim 2022 tarihinden itibaren 397 gün, T.O.A’nın (E-27, Nijerya) ise 18 Ekim 2022 tarihinden itibaren 395 gün Kıbrıs’ın kuzeyinde “ikamet izinsiz” olarak bulunduklarını açıkladı. Polis, zanlıların ülkede kaçak yaşam sürdükleri süre içerisinde neler yaptığının veya herhangi bir suç karışıp karışmadıklarının araştırılacağını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.