Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 9 yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu’nun ihmaller sonucunda hayatını kaybettiğini belirterek, ihmaller sonucu yaşanançocuk ölümlerinin son dönemde arttığına dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Harmancı, “Chinyere’nin sesi olup haykırımalıyız” ifadelerini kullandı, Sağlık Bakanı ve hükümeti istifaya davet etti.

Harmancı’nın paylaşımı şöyle:

“Bu topraklara emanet edilen 9 yaşındaki bir çiçek, ailesinin en kıymetli elması Chinyere Olivia Ojoagu, ihmaller zincirinde solup gitti.

Hayatını bizlere teslim eden bu minik yürek, hastane koridorlarında kayboldu, bu coğrafyada soğuk bir toprağa dönüştü.

Alkollü mama skandalında kaybettiğimiz bebekten, günlerce travma yaşayan ailelere, ilaç krizlerinde eriyen umutlara; şimdi de Chinyere… Bu ölümler tesadüf mü?

Hiçbir yetkilide sorumluluk duygusu uyandırmıyor mu bu kayıplar? Vicdan denen o kutsal his, bakan, müdür veya belediye başkanı olunca mı kayboluyor?

Demokrasi sadece sandık değil; demokrasi, her çocuğun hayatını koruyan kurumların, her bakanın, her müdürün her belediye başkanının halka hesap verdiği şeffaflıktır!

Alkollü mama soruşturmasında unutturulan konular gibi, Chinyere’nin dosyası da mı karanlığa gömülecek?

Kaç çocuk daha feda edilecek bu çürümüş sisteme?

Yeter! İstifa etmeyeceksiniz biliyoruz, siz de yakında gidiyorsunuz yerine geleceklerin hesap sorma ödevi vardır ve kararlıyız.

Chinyere’nin sesi olup haykırımalıyız.

Bu emanetlere ihanet edenler yargılanana dek görevliyiz.

Ruhun şad olsun minik melek…”