Kabine değişikliği için onay bekleniyor

UBP – YDP – DP Hükümeti içerisinde hareketli saatler yaşanıyor…

Uzun süredir konuşulan “kabinede değişiklik” iddialarının, 24 saat içerisinde gerçekleşeceği ifade ediliyor.

Ulusal Birlik Partisi’ndeki üst düzey kaynaklardan edinilen bilgilere göre Başbakan Ünal Üstel dün kabine değişikliğine ilişkin hazırladığı listeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ı bilgilendirdi.

Ancak Tatar’ın listeyi henüz onaylamadığı öğrenildi.

Kabine değişikliğinin bugün saat 17.00 ya da yarın öğleden önce onaylanıp, kamuoyuna duyurulacağı ifade ediliyor.

Kabinede değişecek isimler arasında, UBP Genel Başkanlığı görevine aday olduğunu açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve Maliye Bakanı Alişan Şan olduğu ifade ediliyor.

Taçoy, geçtiğimiz günlerde YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, Ünal Üstel’in UBP Genel Başkanlığı görevine getirilmesini, “olağan kurultay şartıyla” kabul ettiğini söylemiş, “Biz nasıl ki biz çekilmiştik, şimdi de abi çekilecek” ifadelerini kullanmıştı.

Taçoy’un yerine gelecek ismin, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu olduğu ifade ediliyor.

Şan’ın yerine gelecek ismin ise, UBP’nin Meclisteki grup başkan vekili Özdemir Berova olacağı iddia ediliyor.

İddialara ilişkin YENİDÜZEN’in ulaştığı her iki isim de açıklama yapmaktan kaçındı. Gardiyanoğlu, UBP geleneğine göre Başbakanın, kabineyi kamuoyuna açıklamadan 1 saat önce atayacağı ismi arayarak görevini bildirdiğini söyledi.