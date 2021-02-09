Kabine değişikliği "dedikodu"

Bakanlar Kurulu'nda kabine değişikliğine gidileceğine dair sosyal medyada çıkan haberler, kabine içindeki bakanlar tarafından "dedikodu" olarak değerlendirildi, "öyle bir şey yok" denildi.

YENİDÜZEN'in ulaştığı Başbakan Ersan Saner, böyle bir şey olmadığını, herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini ve bu tür haberlerin 15 gündür çıkmakta olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı ise, kendilerine böyle bir bilgi verilmediğini kaydederek, "dedikodu erken yayılır" dedi.