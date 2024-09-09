'Juju'nun davası 18 Eylül'e ertelendi

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel’e yakınlığı ile bilinen Fatma Ünal 'Juju'nun 573 oy ile Girne Kadın Kolları Başkanı seçildiği kongreye yönelik usulsüzlük iddialarıyla açılan dava, duruşma olarak 18 Eylül'e ertelendi.

18 Eylül'deki duruşmada, tarafların tanıklarının dinleneceği tahmin ediliyor.

Başkanlık seçimlerinde Fatma Ünal’a karşı aday olan Müge Yücetürk’ün şikâyeti doğrultusunda, hem UBP hem de Ünal’a karşı dava açılmış durumda.

Mahkemeye taşınan iddialar arasında; “Başbakanlık personellerinin, oy veren kişilere müdahale etmesi, divan üyesi olmayan bir kişinin oy pusulalarına müdahale etmesi, erkek bir şahsın oy kullanması, kimlik kartı ibraz etmeyen kişilerin oy kullanması” gibi çarpıcı suçlamalar yer alıyor.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre Mine Yücetürk’ün avukatları, “seçime şaibe karışabileceği” iddiaları üzerine, seçim günü ve öncesini yakından takip etti. Avukatlar, bu süreçlerde yaptıkları itirazların dikkate alınmadığı iddiasıyla konuyu mahkemeye taşıdı.

Yücetürk’ün avukatları, ilk olarak kongreye ilişkin ara emri kararı alarak yürütmeyi durdurmayı hedefliyor. Ana hedef ise, seçimin iptal edilerek tekrarlanması yönünde…

Öte yandan UBP’nin kurultay sürecinde toplamda 11 ilçenin seçimleri, çeşitli şaibe iddiaları üzerine mahkemelik olmuş durumda. Bu davalardan 9’unda ilgili örgütler için geçici ara emirleri verilirken, Lefkoşa Kadın Kolları Örgütü’nün duruşması ise tamamlanarak ara emri kesinleşti.

Ara emri kararlarının, 21 Eylül’de gerçekleşecek UBP kurultayını etkileyip etkilemeyeceği konusuna ise mahkeme karar verecek.