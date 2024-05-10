“Jeneratörler Haziran’a kadar çalışmazsa, tek taraflı fesih hakkı doğar”

Serap ŞAHİN

Kalecik 3 sözleşmesi kapsamında Haziran ayına kadar kapasite artırımına gitmek zorunda olan AKSA tarafından getirtilen jeneratörün, KIB-TEK mühendisleri tarafından yapılan testi geçemediği iddia edildi. KIB-TEK yönetimi tarafından yalanlanan iddianın yaşanması durumunda, KIB-TEK’e “sözleşmeyi tek taraflı fesih” hakkı doğacak…

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu tarafından ortaya konan iddia ile ilgili konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa “kesinlikle öyle bir şey yok” dedi, testin sürdüğünü ifade ederek “çalışmazsa yenisi getirilir” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, getirilen jeneratörlerin “eski ve yıpranmış” olduğunu söyledi, “AKSA’nın patronları makinenin testten geçmesi için mühendislerimize baskı yapıyor. Bu da ne demektir? Hiç çalışmayan 2 makine için kira bedeli ödenecek” ifadelerini kullandı.

Sözleşmede yer alan 23’üncü maddeye göre kiralanan kapasitenin tamamının test edilmesi gerektiğini belirten Tuğcu, “Sadece iki makineyi değil, daha öncekileriyle, sekiz makineyi de devrede tutup bu testin yapılması lazım” şeklinde konuştu.

Her iki cihazın da çalışmaması durumunda hükümetin sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkının olduğuna dikkat çeken EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, AKSA’nın Haziran ayına kadar yatırım yapması gerektiğinin altını çizdi.

“İkinci makine de testi geçemedi”

AKSA’nın Kalecik 3 Sözleşmesi’nde iki jeneratör getirdiğini ve bunların 25 yaşında olduklarını anımsatan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, “Birinci makinenin testi geçememesine rağmen bir şekilde geçirtmişlerdi. Hattı koparıp mühendislerimize baskı yapmışlardı” dedi.

İkinci makinenin de önceki gün testinin yapıldığını ve sözleşme gereği 17,5 megawatt kesintisiz enerji üretmesi gereken jeneratörün 11.40’da söndüğünü söyleyen Tuğcu, jeneratörlerin ihtiyaç olan enerjiyi üretemediklerini kaydetti, “İkinci makine de testi geçemedi” dedi.

“AKSA’nın patronları makinenin testten geçmesi için mühendislerimize baskı yapıyor”

Jeneratörlerin eski ve yıpranmış olduğunu vurgulayan Tuğcu, “AKSA’nın patronları makinenin testten geçmesi için mühendislerimize baskı yapıyor. Bu da ne demektir? Hiç çalışmayan 2 makine için kira bedeli ödenecek” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Pazartesi Makine Mühendisleri Odası ile birlikte Sayıştaya, Savcılığa, Ombusdsmana ve Polise jeneratörler ve Kalecik 3 sözleşmesi ile ilgili ortak suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Tuğcu, “Ülkeyi yönetenlere sormak lazım, ülkenin enerji ve arz güvenliğini testleri geçemeyen makinelerle mi karşılayacaksınız?” sorusunu sordu.

“Trafomuzu söküp 6 aylığına, ayda 20 bin TL’ye kiraladılar”

Her iki cihazın da çalışmaması durumunda hükümetin sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkının olduğuna dikkat çeken EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, AKSA’nın Haziran ayına kadar yatırım yapması gerektiğinin altını çizdi.

Sözleşme gereği iki makinenin sisteme bağlanabilmesi için AKSA’nın ayrıca trafo getirilmesi gerektiğini belirten Tuğcu, “Onu da getirmedi. Yönetim kurulu ve müdür Dikmen’deki 1 milyon Euro değerindeki trafomuzu söküp sırf para kazandırsınlar diye 6 aylığına, ayda 20 bin TL’ye kiraladılar” dedi.

Sözleşmede yer alan 23’üncü maddeye göre kiralanan kapasitenin tamamının test edilmesi gerektiğini belirten Tuğcu, “Sadece iki makineyi değil, daha öncekileriyle, sekiz makineyi de devrede tutup bu testin yapılması lazım” şeklinde konuştu.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa:

“Öyle bir şey yok, test sürüyor”

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu tarafından ortaya konan iddia ile ilgili konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa “kesinlikle öyle bir şey yok” dedi, testin sürdüğünü ifade ederek “çalışmazsa yenisi getirilir” ifadelerini kullandı.