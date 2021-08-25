İzinsiz ‘tarihi eser’ kazısı, 2 kişi mahkemelik

Kırıkkale Taşocakları mevkiinde izinsiz tarihi eser kazısı yapan zanlılar K.G ve M.D tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Serdar Taş, zanlılar K.G ve M.D’nin 24 Ağustos’ta Kırıkkale Taşocakları mevkiinde izinsiz kazı yapıp eski eser ararken suçüstü tespit edildiklerini anlattı. Polis, zanlıların evlerinde mahkeme emriyle yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini belirtti. Tahkikatın tamamlandığını söyleyen polis memuru, zanlıların davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanması, KKTC vatandaşı birer kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 5’er bin TL nakit teminat yatırmaları ve 2 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.