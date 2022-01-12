İzinsiz pankart polislik oldu

Ulusal Birlik Partis'nin Lefkoşa'da Gençlik Merkezi Birliği'nin de bulunduğu Kızılbaş Klisesi önüne izinsiz astığı pankart tepki topladı.

Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan şikayetin polise aktarıldığı ve söz konusu pankartın yerinden kaldırılacağı bilgisi verildiği öğrenildi.

Özellikle gençler pankarta şu sözlerle tepki gösterdi:

"Siz sanıyorsunuz ki bütün memleket sizin, istediğiniz yerde istediğinizi yapabilirsiniz. İnsanlara saygınız yok. Hakka, hukuka saygınız yok. Bu astığınız pankart buradan kaldırılır da, umarım yakın zamanda siz ve zihniyetiniz de tarihten silinir gidersiniz."