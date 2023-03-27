İzinsiz ithal etti, suçüstü tutuklandı

Girne Turizm Limanı’ndan izinsiz şekilde Türkiye’den kurusıkı fişek, havai fişek, kurusıkı tabanca ve şarjörü ithal eden H.K, Lefkoşa’daki evinde suçüstü tutuklandı.

Zanlı mahkemeye çıkarıldı, teminatla serbest kaldı.

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Patlayıcı Madde Ve Ateşli Silah İthali, Taşıma, Tasarruf Ve Kullanma” suçları ile ilgili olarak tutuklanan H.K, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis çavuşu Mustafa Özmüezzin olayla ilgili mahkemede bilgi verdi.

Özmüezzin, 8 Mart 2023- 24 Mart 2023 tarihleri 09.51-21.00 saatleri arasında zanlı H.D’nin

Girne Turizm Limanı’ndan plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir tır içerisinde izinsiz şekilde Türkiye’den ithal ettikleri 5 kutu 16’lı, 1 kutu 15’li Venüs marka havai fişek, 10 adet 9 mm çapında kurusıkı fişek, 1 adet 4918-T Zoraki marka kurusıkı tabanca ve 1 adet şarjörü Girne’den Lefkoşa’ daki ikametgahlarına taşıdıklarını belirtti.

Zanlının henüz daha sayısı tespit edilemeyen havai fişekleri ikametgahlarının arka bahçesinde patlatmak suretiyle kullandıklarını mahkemeye aktardı.

Suçüstü tutuklandı…

Polis, emarelerin tespit edildiğini ve zanlının suçüstü olarak tutuklandığını söyledi.

Zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirten polis, davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yargılanıncaya kadar yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 150 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması ve zanlının haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.