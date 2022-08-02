İzcan: “Elektriğe yapılan zamlarla, dar ve sabit gelirlilere sıcaktan ölün dendi”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, elektriğe yapılan zamlarla, dar ve sabit gelirlilere “Sıcaktan yanarak ölün” dendiğini savundu.

İzcan, yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit’in “Biz zaten haziran ayında zam yapacağımızı söylemiştik“ şeklindeki açıklamalarını, “halkla alay ettiği” şeklinde yorumlayarak, “UBP koalisyon hükümeti, kaşıkla verdiğini kepçeyle alarak halkı açlığa mahkum etmiştir “ dedi.

KIB- TEK yönetiminin zamanında ihaleye çıkmayarak, pahalıya yakıt tedarik ederek, kurumu yüz milyonlarca TL zarara uğrattığını ve amacın kurumun peşkeş çekilmesi olduğunu öne süren BKP Genel Başkanı İzcan, bu zararı halka fatura edenlerin yargı önünde hesap vermesini talep etti. İzcan, polis, savcılık ve sayıştayın harekete geçmesini istedi.

“Zamlar devam edecek”

Yıl sonuna kadar ihalesiz alımların devam edeceğinin açıklanmasının, zamların devam edeceği anlamına geldiğini ileri süren İzcan, “yakıt yokluğu ve Teknecik’teki jeneratörlerin arızaları nedeniyle fahiş fiyatlarla, Kıbrıs Rum tarafı ve AKSA’dan enerji satın alınarak, KIB-TEK’in büyük zararlara sokulduğunu” belirtti.