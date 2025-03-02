İyi ki doğdun Arda

Yıl 1989, tarih 2 Mart...

36 yıl önce seni kucağımıza aldığımız gün...

Ve o sımsıcak, yumuşacık teninle, tombik ellerinle bize dokunduğun…

Bir gülümsemenle bize dünyaları verdiğin o gün, yine bugün…

Yaşadığımız ve nefes aldığımız müddetce bugün hiç değişmeyecek…

Ama bu güzellikleri seninle yalnızca 26 yıl yaşayabildik...

7 Temmuz 2015 de sana yaşattıkları o karanlık gece var ya…

Senin önce düşlerini sonrada nefesini aldı ya “o eller”

Bizi de yaşarken hergün kor ateşle öldürüyorlar, ama bilsinler ki 10 yıl da geçse 20 yıl da, yaşadıkça hep mücadele edeceğiz…

Anılarımızı, “yaşadıklarımızı anlatmak için” yaşamak önceliğimiz.

Onlar da hep hatırlayacak ve unutamayacaklar!

Arda’mız, biricik oğlumuz, iyi ki doğdun, iyi ki var oldun...

Anne – Baba

GÜLSEREN – MUSTAFA ERKAN