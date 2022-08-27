Ehliyetsiz sürücü yoldan çıktı: İtfaiye müdahale etti

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada iki yaralı var, bir yolcu araçtan itfaiye müdahalesi ile çıkarıldı.

Alayköy’de saat 17.15 sıralarında, Kemal Deniz Caddesi üzerinde, 17 yaşındaki Hasan Kötüce, yönetimindeki GC 968 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak bir ikametgahın bahçe duvarına ardından da banket içerisinde park halinde bulunan SS 062 plakalı araca çarptı.

Kaza sonrası araçta sıkışan araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Kötüce (E-14) itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Hasan Kötüce ve yolcu Mehmet Kötüce kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.