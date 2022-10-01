İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında emekli itfaiyecilere plaket takdim edildi

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında İtfaiye teşkilatına uzun yıllar hizmet veren emekli İtfaiye Müdürleri Kaner Köksal, Aysın Öztrak ve Ahmet Özmenek’e plaket takdim edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar, Köksal, Öztrak ve Özmenek’i ziyaret ederek, verdikleri hizmetler nedeniyle plaket takdim etti.

Girne bölgesinde de emekli İtfaiye Müfettiş Muavini Gültekin Sonat, Girne İtfaiye Şube Amiri İ.B/Müf Mustafa Paça tarafından evinde ziyaret edildi.

Aynı amaçla tüm bölgelerde emekli itfaiye mensupları evlerinde ziyaret edildi ve hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür edildi.