“İşyerinde Ayrımcılıkla Mücadele Çerçeve Yasası CTP hükümetinde geçirilecek”

CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü “Özgürlük İrademizde” programı kapsamında Mağusa çarşı ve pazar esnafını ziyaret etti.

Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Şifa Çolakoğlu, CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Mine Karaca ve ilçe yöneticilerinin katıldığı ziyarette, çarşı ve pazarda çalışan kadınlara broşür dağıtılarak, onların yaşadığı sorunlar dinlendi.

Karaca ziyaretten sonra yaptığı değerlendirmede, kadınların iş yaşamına katılımındaki zorlukları aşmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

CTP yönetiminde iş hayatına katılmak isteyen kadınlara uygulanan sigorta destek uygulamasını anımsatan Karaca, mevcut yönetimin bunu durdurmasını eleştirdi.

Karaca toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle kadınlara yüklenen ev içi emeğin kadınların ekonomik yaşama katılımında bir engel olduğuna işaret ederek devletin bu engelleri aşmada sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Karaca, ziyaret sırasında dağıtılan broşür içeriğinde yer alan CTP’nin kadınlar özelinde uygulayacağı somut politikalara da değinerek, AB direktiflerinde belirtilen ‘İşyerinde Ayrımcılıkla Mücadele’ çerçeve yasasının CTP hükümetinde geçirileceğini söyledi.