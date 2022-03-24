“İsyan noktasındayız kıvılcımı biz yakacağız”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları dün akaryakıta yapılan zammı değerlendirdi. “Artık sabrımız kalmadı” diyen Naimoğulları, birkaç gün içerisinde yol haritalarını çizeceklerini belirtti.

YENİDÜZEN’e değerlendirmelerde bulunan Naimoğulları, şöyle konuştu:

“Ortada bir kirliliği var, biz hükümetle hiçbir zaman uzlaşmadık, sadece onlara Mart ayının sonuna kadar süre verdik. Akaryakıt ve elektriğe yapılan zamlar konusunda çalışmalar yürütülecekti ancak görüyoruz ki yeni zamlar yapılıyor. Bu zamlardan bıktık usandık. Bu işin sonu isyandır. Belli ki halkımızda hayvancının sokağa inmesini bekliyor. Bu kıvılcımı biz hayvancılar başlatacağız. Hayvancının dayanacak gücü kalmadı. Birkaç gün içerisinde yol haritamızı belirleyeceğiz.”