İşverenler Sendikası: “Asgari ücretin yasaya uygun tayinini sağlamak için mahkeme sürecini başlatıyoruz”

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, kesinleşen asgari ücreti “fiyasko” olarak niteledi ve “Asgari ücretin sağlıklı şartlarda ve yasaya uygun olarak tayinini sağlamak için mahkeme sürecini başlatacağını" açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na yaptıkları itirazın reddedilmesi üzerine yazılı açıklama yapan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, devletin, hayat pahalılığını düşürecek tedbirler almadığı sürece, asgari ücrette yaşanacak yüksek artışların, ekonomi üzerinde olumsuz etki yaratacağına işaret etti.

Bunu önlemek ve asgari ücret toplantılarının yasaya uygun hale gelmesinin sağlanması için mahkemeye gideceğini duyuran sendika, asgari ücretin sadece hayat pahalılığı kriteri ile belirlenemeyeceğini kaydetti.



"İtirazımız rakama değil, asgari ücretin sağlıklı belirlenememesinedir"

“İtirazımız rakama değil, asgari ücretin sağlıklı belirlenememesinedir” diyen sendika, şöyle devam etti:

“Milli gelirde herhangi bir artış olmadan reel olarak kısa sürede yapılan maaş ve ücret artışlarının ekonomik bir dayanağı yoktur. Hükümetin kamu görevlilerine yaptığı artışı da karşılayacak bir kaynak devlet gücüne rağmen olmadığından borçlanılacaktır. Özel sektörün böyle bir şansı da yoktur.

Ancak diğer taraftan enflasyon ve hayat pahalılığı ile devlet kasası boşalırken asgari ücret konusunda işverene yeterli destek vermezken ve batma noktasındaki işverenleri koruyucu tedbirler almazken sendikaların da dediği gibi belirli kuruluşlara bazı aflar getiriyorsunuz. Üzülerek izliyoruz. Bu rekabete de aykırıdır.

Asgari ücret birçok ülkede fert başına düşen milli gelirin yüzde 30 ile yüzde 50 arasında olmasına rağmen bizde bu oran yüzde 90'lara ulaşmıştır. Bunun sürdürülmesi mümkün değildir.

Ülkemizi kendi elimizle rekabet edemez duruma getiriyoruz. Başta turizm, eğitim, inşaat sektörleri olmak üzere çok büyük çıkmazlarla karşı karşıya kalacağız. Alınan kararlar ekonomik akla göre değil, siyasi kararlar olup ekonomimize ağır darbe vuracaktır.

KKTC’de brüt asgari ücret, 2013-2022 periyotunda 400 Stg civarında belirlenirken, 2022-2023 periyotunda 600 Stg, 2024’de ise 800 stg nin üstünde belirlenmiştir.”

Sendika, yıllara göre asgari ücrette yaşanan artışlara da işaret ederek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yasası'na atıfta bulundu.

"İşverenleri batırmaktan başka sonuç vermeyecek"

İşçilerin refahından yana olduğunu ifade eden Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, ancak asgari ücrete, devletin hayat pahalılığını durdurmadan yapacağı zamların, işçinin yaşamına olumlu bir artış olarak değil, sadece kontrolsüz şekilde pahalanan yaşamda, işverenleri batırmaktan başka sonuç vermeyceğini savundu.

Ekonominin Güneye kayacağı endişesini de dile getiren sendika, açıklamasında, “İşveren batıyor, zamlar sürekli artıyor. Devletin hayatı ucuzlatma konusunda hiç bir projelerini göremiyoruz. Bugün kesinleşen asgari ücret bir fiyaskodur. Biz de Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası olarak asgari ücretin önümüzdeki gelecekte sağlıklı şartlarda ve yasaya uygun olarak tayinini sağlamak için mahkeme sürecini başlatıyoruz. Kontrolsüz bir şekilde artan asgari ücret hayat pahalılığını artırarak, çalışanların cebinde kalmayacak, ekonomide bir kansere dönüştü. Memleket kontrolsüz pahalılıkla bir uçuruma doğru sürükleniyor. Buna bir çözüm bulmak zorundayız” ifadelerine yer verdi.