İşveren tarafı katılmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, EKTAM Kıbrıs Ltd.’de yaşanan sürece ilişkin oluşturulan “Uzlaşı Kurulu” bugün saat 11.00’da toplandı. Bakanlığın Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen görüşmeye işveren tarafı katılmadı.

Görüşmede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı temsilen Bakanlık Müsteşarı Sezgi Çobanoğlu Ballı, EKTAM Kıbrıs Ltd. çalışanlarını temsilen de Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Dev-İş) bağlı yetkili sendika olan Emek-İş Başkanı Semih Kolozali yer aldı.

Görüşme öncesinde taraflar herhangi bir açıklama yapmadı.

EKTAM Kıbrıs Ltd.’de yaşanan süreç

EKTAM Kıbrıs Ltd. çalışanları ile işveren arasında yaşanan anlaşmazlığın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na taşınmasının ardından Bakanlık, pazartesi günü taraflarla ayrı ayrı ve eş zamanlı görüşmeler gerçekleştirmişti.

İşveren tarafı, 37 çalışanın işten durmasına ilişkin ihbarını Çalışma Bakanlığı’na iletirken, Dev-İş’e bağlı yetkili sendika Emek-İş ise toplu iş sözleşmesi görüşme talebini resmi olarak sunmuş; Bakanlık aynı gün sendikanın talebini işveren tarafına ileterek süreci başlatmıştı.