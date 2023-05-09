İstifra ederken pencereden düşmüştü…

İstifra etmeye çalıştığı sırada dengesini kaybedip pencereden düşen T.A.G. isimli şahsın ülkede kaçak olduğu tespit edilmesi üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Gültekin Sancar, Gönyeli’de apartman dairesinin penceresinden istifra etmeye çalıştığı sırada dengesini kaybedip düşen 26 yaşındaki şahsın yaralandığını ve hastanedeki tedavisinin ardından “KKTC’de ikamet izinsiz bulunma” suçundan tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 2 bin 38 gündür kaçak olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini söylerek, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.