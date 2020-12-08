"İstifaların zamanlaması manidar"

Halkın Partisi (HP) Başkan vekili Yenal Senin, hükümet senaryolarının konuşulduğu bugünlerde milletvekillerin HP’den istifa etmelerinin manidar olduğunu belirtti.

Senin, “İrdelenmesi gereken, istifaların zamanlamasıdır” diyerek, istifaların çok masum bir hareket olmadığını kaydetti.

Telefon bağlantısıyla katıldığı televizyon programında soruları yanıtlayan Senin, partiden istifa eden milletvekilleriyle ilgili neredeyse yıllardır bir söylenti olduğunu ama samimiyetlerine inandıklarını ifade etti.

Senin, milletvekillerinin istifa edecekleri yönünde partiye bir bilgi vermediklerine de işaret ederek, milletvekillerinin tercihlerine saygı duyduklarını belirtti.

“SÖYLEMLERİNDE BİRAZ TUTARSIZLIK VAR”

Milletvekilleri, parti üyeleri ve parti meclisinin farklı modeller üzerinden birbirinden farklı düşüncelerinin olmasının normal olduğunu aktaran Yenal Senin, esas olanın parti yetkili organlarının aldığı karar ve parti disiplini olduğunu söyledi. Koalisyon görüşmelerini parti yetkili organlarından aldığı yetkiyle yürüttüğünü belirten Senin, şöyle devam etti:

“Açıklamalarımızda ülkenin önünü açmak ve bir hükümet oluşumuna imkân verilmesi için bu adımı attığımızı belirttik. Bu nedenle vekillerin söyleminde biraz tutarsızlık var. Sayın Ersan Saner ile önce komitelerle, sonra birebir görüşmelerimizde hükümet kurulamadı. Dörtlü görüşmeler olduğunda da kurulamadı. Gerçekten samimilerse, bu hamleyi neden o zaman yapmadılar? Bunun takdiri halktadır. Bunu izah edecek olan da bizler değiliz, kendileridir. Kimseye de düşman değiliz, herkesin kendi tercihidir. Toplum da neyin ne olduğunun farkındadır. Gelişmeler de bu hamlenin ne amaçla yapıldığını ortaya koyacaktır.”

Senin, istifa eden milletvekilleriyle ilgili de “Bize istifa edecekleri yönünde bir bilgi verilmedi. İrdelenmesi gereken; istifaların zamanlamasıdır. Özellikle hükümet senaryolarının konuşulduğu bugünlerde yapılması manidardır, çok masum bir hareket olmadığının göstergesidir. Bu tercihi yapan vekillerin kendi tercihleridir, saygı duyarız” şeklinde konuştu.

“HÜKÜMETLERE ‘KOLTUK’ OLARAK DEĞİL, ‘GÖREV’ OLARAK BAKARIZ”

“Hükümetlere ‘koltuk’ olarak değil, görev olarak bakarız” diyen HP Genel Başkanı Senin, “Yaptıklarımız ortadadır. Şimdi artık bunları anlatma zamanıdır. Yeni dönemde, oluşumu sancılı bu hükümet modelinin neler yapabileceğini bugünden tahmin edebiliyoruz. Muhalefette, yapılanları takip edecek bir yapı olacak. Halkla iç içe olmaya da devam edeceğiz. Başlattığımız özeleştiri sürecini de devam ettireceğimiz bir dönem bizi bekliyor” şeklinde devam etti.

Ocak ayında yapılacak parti kongresi ile birlikte parti kadrolarının da yenileneceğini belirten Senin, “Yol haritamız daha sağlıklı bir şekilde ortaya çıkacaktır” dedi.

Mecliste bugüne kadar olduğu gibi kendilerine düşeni yapacaklarını kaydeden Senin, daha önce milletvekillerinin boş koltuklara konuştuğu bir düzenin olduğu mecliste HP’nin farklı bir yaklaşım ortaya koyduğunu ve eksiksiz mecliste yer aldıklarını kaydetti. Senin, bundan sonra da öyle olacağını sözlerine ekledi.

“ARIKLI, ‘SEÇİME GİDERKEN UBP’NİN HÜKÜMET OLMAMASI GEREKTİĞİNİ’ SÖYLEMİŞTİ”

Ekim 2021’in erken seçim için makul bir tarih olduğunu belirten Senin, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Hükümetin kurulum aşaması sancılı başlamıştır. ÖRP modeline atıf yapan bir modeldir. O dönem bunu yapan siyasi partileri bir sonraki seçimde halkın nasıl cezalandırdığını hatırlarsak, yine aynı şeyin olacağını düşünüyorum. Samimiyetten yoksun başlayan bir hükümettir. Parti başkanlarının katıldığı yemekte, Sayın Erhan Arıklı, ‘seçime giderken ülkede UBP’nin hükümet olmaması gerektiğini’ söyledi. Bugünkü kararına baktığımızda sıkıntılı bir duruş var. Serdar Denktaş, cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde ülkede bir irade sorunu olduğunu söylemiş, partisinden istifa etmiş, baba-oğulu küstürdüler demiştir ama kendisi de bunları bir-iki ay gibi kısa bir sürede unutup koalisyona onay vermiştir. Demokrasiyi ayaklar altına alan, eski davranışları içinde barındıran bir hükümet modeli. Bize düşen halkın yanında olup, takip edip sorgulamaktır.”