YAP, BOZ
İşte UBP’nin ‘hükümet ve kurultay’ süreci
18 EKİM 2020 Pazar
Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı seçildi, Başbakanlık için vekalet vermedi.
31 EKİM 2020 Cumartesi
UBP Kurultayı yapıldı. Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy ikinci tura kaldı.
5 KASIM 2020 Perşembe
Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy adaylıktan çekildi
6 KASIM 2020 Cuma
Sucuoğlu, “Kurultay iptaline onay vermek durumunda kaldım” dedi.
7 KASIM 2020 Cumartesi
Cumhurbaşkanı Tatar, Hükümeti kurma görevini UBP Başkan Vekili Ersan Saner’e verdi.
9 KASIM 2020 Pazartesi
Saner, hükümet için tüm partileri gezdi, sonuç almadı. Sucuoğlu, UBP Kurultayı için yeniden adaylık açıkladı.
10 KASIM 2020 Salı
UBP MYK toplandı, Kurultay tarihinde uzlaşamadı, Ersan Saner de ‘adaylık’ açıkladı.
11 KASIM 2020 Çarşamba
Hükümeti kuramayan Saner, görevi iade etmedi, ‘çalışmalar sürüyor’ dedi