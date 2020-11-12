18 EKİM 2020 Pazar

Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı seçildi, Başbakanlık için vekalet vermedi.

31 EKİM 2020 Cumartesi

UBP Kurultayı yapıldı. Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy ikinci tura kaldı.

5 KASIM 2020 Perşembe

Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy adaylıktan çekildi

6 KASIM 2020 Cuma

Sucuoğlu, “Kurultay iptaline onay vermek durumunda kaldım” dedi.

7 KASIM 2020 Cumartesi

Cumhurbaşkanı Tatar, Hükümeti kurma görevini UBP Başkan Vekili Ersan Saner’e verdi.

9 KASIM 2020 Pazartesi

Saner, hükümet için tüm partileri gezdi, sonuç almadı. Sucuoğlu, UBP Kurultayı için yeniden adaylık açıkladı.



10 KASIM 2020 Salı

UBP MYK toplandı, Kurultay tarihinde uzlaşamadı, Ersan Saner de ‘adaylık’ açıkladı.





11 KASIM 2020 Çarşamba

Hükümeti kuramayan Saner, görevi iade etmedi, ‘çalışmalar sürüyor’ dedi

