İşte sandık çıkış anketleri! Hristodulidis mi, Mavroyannis mi?

Kıbrıslı Rum liderini belirleyecek seçim için gözler sandıklara çevrildi, "sandık sonucu çıkış anketleri" yayınlandı.

Seçmen, ilk turu geçen hafta yapılan başkanlık seçiminde en çok oyu alan iki bağımsız başkan adayı Andreas Mavroyannis ile Nikos Hristodulidis arasında seçim yaptı.

İşte sandık çıkışı anket sonuçları

RIK

Nikos Christodoulidis: 50.5 – 53.5%

Andreas Mavroyiannis: 46.5 – 49.5%

ANT1

Nikos Christodoulidis: 51.9% - 55.6%

Andreas Mavroyiannis: 44.4% - 48.1%

Sigma TV

Nikos Christodoulidis: 52% - 56%

Andreas Mavroyiannis: 44% - 48%

Alpha

Nikos Chrisrodoulidis: 50.20-54.20%

Andreas Mavroyiannis: 45.80-49.80%

OMEGA

Nikos Christodoulidis: 51.50 – 55.50%

Andreas Mavroyiannis: 44.50 – 48.50%