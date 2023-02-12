İşte sandık çıkış anketleri! Hristodulidis mi, Mavroyannis mi?
Kıbrıslı Rum liderini belirleyecek seçim için gözler sandıklara çevrildi, "sandık sonucu çıkış anketleri" yayınlandı.
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Kıbrıslı Rum liderini belirleyecek seçim için gözler sandıklara çevrildi, "sandık sonucu çıkış anketleri" yayınlandı.
Seçmen, ilk turu geçen hafta yapılan başkanlık seçiminde en çok oyu alan iki bağımsız başkan adayı Andreas Mavroyannis ile Nikos Hristodulidis arasında seçim yaptı.
İşte sandık çıkışı anket sonuçları
RIK
Nikos Christodoulidis: 50.5 – 53.5%
Andreas Mavroyiannis: 46.5 – 49.5%
ANT1
Nikos Christodoulidis: 51.9% - 55.6%
Andreas Mavroyiannis: 44.4% - 48.1%
Sigma TV
Nikos Christodoulidis: 52% - 56%
Andreas Mavroyiannis: 44% - 48%
Alpha
Nikos Chrisrodoulidis: 50.20-54.20%
Andreas Mavroyiannis: 45.80-49.80%
OMEGA
Nikos Christodoulidis: 51.50 – 55.50%
Andreas Mavroyiannis: 44.50 – 48.50%
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