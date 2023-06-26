İşte kapsamlı seçim sonuçları

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın istifasının ardından boşalan milletvekilliği için ara seçim dün yapıldı.

CTP’nin adayı Sami Özuslu seçimi kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Ara seçime katılımı %29.92 olarak açıkladı.

Bölge bölge gayrı resmi sonuçlar incelendiğinde; Mağusa, Lefke ve İskele bölgelerinde yarışın iki aday arasında kıran kırana geçtiği görüldü.

Özuslu, Lefkoşa ve Girne’de yarışı açık ara kazandı.

Lefkoşa

YSK sonuçlarına göre; Lefkoşa’da seçimi Sami Özuslu önde bitirdi.

19 bin 285 seçmen oy kullandı, 766 oy geçersiz sayıldı.

Gayrı resmi sonuçlara göre; Lefkoşa’da oyların % 49,96’sını Sami Özuslu % 34.06’sını Ali Başman aldı.

Oy dağılımı şöyle:

1. Sami Özuslu: %49.96

2. Ali Başman: %34.06

3. Serhan Aktunç % 4.32

4. Figen Yalman Lesinger: %2.48

5. Umut Ersoy: %2.07

6. Abdullah Korkmazhan: %1.47

7. Tacan Reynar: %1.53

8. Talip Sancar: %0.69

9. Çetin Sadeli: % 0.88

10. Mert Taşkın: %1.31

11. Meriç Erülkü: %0,24

12. Nazım Özsever: %0.27

13. Alper Özsakınç: %0.18

Girne

YSK sonuçlarına göre; Girne’de Özuslu %48.21 oy aldı.

13 bin 294 seçmen oy kullandı, 463 oy geçersiz sayıldı.

Gayrı resmi sonuçlara göre; Girne’de oyların % 48.21’ini Sami Özuslu % 34.05’ini Ali Başman aldı.

Oy dağılımı şöyle:

1. Sami Özuslu: %48.21

2. Ali Başman: %34.05

3. Serhan Aktunç % 4.82

4. Figen Yalman Lesinger: %6.49

5. Umut Ersoy: %1.12

6. Abdullah Korkmazhan: %0.70

7. Tacan Reynar: %0.84

8. Talip Sancar: %1.83

9. Çetin Sadeli: % 0.66

10. Mert Taşkın: %0.51

11. Meriç Erülkü: %0.46

12. Nazım Özsever: %0.06

13. Alper Özsakınç: %0.24

Lefke

YSK sonuçlarına göre; 2750 seçmenin bulunduğu Lefke’de 2606 oy geçerli sayıldı, 144 oy değerlendirmeye alınmadı.

Gayrı resmi sonuçlara göre; Lefke’de oyların % 37.57’sini Ali Başman, % 37.15’ini Sami Özuslu aldı.

Oy dağılımı şöyle:

1. Sami Özuslu: 37.15

2. Ali Başman: %37.57

3. Serhan Aktunç % 16.04

4. Figen Yalman Lesinger: %4.07

5. Umut Ersoy: %1.15

6. Abdullah Korkmazhan: %0.38

7. Tacan Reynar: %1.53

8. Talip Sancar: %0.23

9. Çetin Sadeli: % 0.58

10. Mert Taşkın: %0.69

11. Meriç Erülkü: %0.58

12. Nazım Özsever: -

13. Alper Özsakınç: %0.04

Güzelyurt

5216 seçmenin oy kullandığı Güzelyurt’ta 50 sandık sonucuna göre; Ali Başman: %41.99, Sami Özuslu: %36.64 oy aldı.

Gayrı resmi sonuçlara göre oy dağılımı şöyle:

1. Sami Özuslu: %36.64

2. Ali Başman: %41.99

3. Serhan Aktunç % 10.24

4. Figen Yalman Lesinger: %4.83

5. Umut Ersoy: %1.50

6. Abdullah Korkmazhan: %0.79

7. Tacan Reynar: %1.69

8. Talip Sancar: %0.29

9. Çetin Sadeli: % 0.84

10. Mert Taşkın: %0.48

11. Meriç Erülkü: %0.48

12. Nazım Özsever: %0.06

13. Alper Özsakınç: %0.17

Mağusa

15 bin 516 seçmen oy kullandı, 627 oy geçersiz.

Gayrı resmi sonuçlara göre; Mağusa’daki oyların % 40, 96’sını Ali Başman, % 40.76’sını Sami Özuslu aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre oy dağılımı şöyle:

1. Sami Özuslu: %40.76

2. Ali Başman: %40.96

3. Serhan Aktunç % 7.15

4. Figen Yalman Lesinger: %5

5. Umut Ersoy: %0.75

6. Abdullah Korkmazhan: %1.99

7. Tacan Reynar: %1.14

8. Talip Sancar: %0.41

9. Çetin Sadeli: % 0.97

10. Mert Taşkın: %0.34

11. Meriç Erülkü: %0.24

12. Nazım Özsever: %0.08 1

13. Alper Özsakınç: %0.20

İskele

6 bin 49 seçmenin bulunduğu İskele’de 5769 oy geçerli, 280 oy geçersiz.

Gayrı resmi sonuçlara göre; İskele’deki oyların % 40, 96’sını Ali Başman, % 40.76’sını Sami Özuslu aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre oy dağılımı şöyle:

1. Sami Özuslu: %40.76

2. Ali Başman: %40.96

3. Serhan Aktunç % 7.15

4. Figen Yalman Lesinger: %5

5. Umut Ersoy: %0.75

6. Abdullah Korkmazhan: %1.99

7. Tacan Reynar: %1.14

8. Talip Sancar: %0.41

9. Çetin Sadeli: % 0.97

10. Mert Taşkın: %0.34

11. Meriç Erülkü: %0.24

12. Nazım Özsever: %0.08 1

13. Alper Özsakınç: %0.20

LEFKOŞA İLÇESİ PUSULA SIRASINA GÖRE SEÇİM SONUCU

MAĞUSA İLÇESİ PUSULA SIRASINA GÖRE SEÇİM SONUCU

GİRNE İLÇESİ PUSULA SIRASINA GÖRE SEÇİM SONUCU

GÜZELYURT İLÇESİ PUSULA SIRASINA GÖRE SEÇİM SONUCU

İSKELE İLÇESİ PUSULA SIRASINA GÖRE SEÇİM SONUCU

LEFKE İLÇESİ PUSULA SIRASINA GÖRE SEÇİM SONUCU