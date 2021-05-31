Güneyde seçilen yeni vekiller açıklandı
Güneyde dün yapılan seçimlerin ardından yedi siyasi parti Temsilciler Meclisi’ne girmeyi başardı. Yeni seçilen parlamento üyeleri açıklandı
Güneyde dün yapılan seçimlerin ardından yedi siyasi parti Temsilciler Meclisi’ne girmeyi başardı.
Sonuçlara göre;
Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ), 5’i Lefkoşa, 3’ü Limasol, 4’ü Mağusa, 2’si Larnaka, 2’si Girne ve 1’i Baf’ta olmak üzere 17 sandalye;
Çalışan Halkın İlerici Partisi (AKEL), 6’sı Lefkoşa, 3’ü Limasol, 3’ü Mağusa ve Larnaka, Baf ve Girne’de 1’er olmak üzere toplam 15 sandalye;
Demokratik Parti (DIKO), 3’ü Lefkoşa, 2’si Limasol, 2’si Mağusa, Larnaka ve Baf’ta 1’er sandalye olmak üzere toplam 9 sandalye;
Ulusal Halk Cephesi (ELAM) Lefkoşa, Larnaka, Limasol, Mağusa ve Larnaka’da 1’er olmak üzere toplam 4 sandalye;
Sosyal Demokrasi Hareketi (EDEK) Lefkoşa, Limasol, Larnaka ve Baf’ta 1’er sandalye olmak üzere toplam 4 sandalye;
Demokratik Cephe, 2’si Lefkoşa, 1’er de Limasol ve Mağusa’da olmak üzere toplam 4 sandalye;
Kıbrıs Yeşiller Partisi, 2’si Lefkoşa, 1’i de Limasol’da olmak üzere toplam 3 sandalye kazandılar.
Yeni seçilen parlamento üyeleri
Limasol
AKEL - Costas Costas, Kafkalias Andreas ve Nikolaou Marina.
Demokratik Cephe - Karoyan Marios.
DİKO - Mylonas Pavlos ve Leonidou Panicos.
DİSİ, Diplaros Efthymios, Tsiridou Fotini ve Sykas Nikos.
ELAM, Themistocleous Andreas.
Kıbrıs Yeşiller Partisi - Papadouris Stavros.
EDEK, Sizopoulos Marinos.
Mağusa
AKEL - Kettiros Nikos, Koukoumas George ve Gabriel Giannakis.
Demokratik Cephe - Giakoumi Michalis.
DİKO - Senekis Christos ve Koulias Zacharias.
DİSİ - Hadjiyiannis Kyriakos, Karoullas Giorgos, Koulla Onoufriou ve Georgiou Nikos.
ELAM - Papayiannis Linos.
Larnaka
AKEL - Passiourtidis Andreas
DİKO - Orphanides Christos
DİSİ - Dimitriou Annita ve Alambritis Prodromos
ELAM - Ioannou Sotiris
EDEK - Apostolou Andreas
Baf
AKEL - Fakontis Valentinos
DİKO - Savvides Chrysanthos
DİSİ - Pazaros Charalambos
EDEK - Myrianthous Elias
Girne
AKEL - Christofias Christos
DİSİ - Mavrides Marios ve Superman Theodorou Rita
Lefkoşa
AKEL - Kyprianou Andros, Charalambidou Erini, Stefanou Stefanos, Damianou Aristos, Loukaides Giorgos ve Christofides Christos
Demokratik Cephe - Tryfonides Alecos ve Mousiouttas Marinos
DİKO - Papadopoulos Nikolas, Erotokritou Christiana ve Pantelides Chrysis
DİSİ, Neophytou Averof, Dimitriou Dimitris, Tornaritis Nikos, Georgiades Haris ve Orfanidou Savia
ELAM, Christos Christos
Kıbrıs Yeşiller Partisi - Theopemptou Charalambos ve Attalidou Alexandra
EDEK, Efstathiou Konstantinos (Kostis)
Parlamento seçimlerinde 191.228 seçmen (%34,28) oy kullanmadı. Geçerli oylar 357.714 (%97,57), geçersiz oylar 6.824 (%1,86) ve boş oylar 2.070 (%0.56) oldu.
Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) oyların %27,77’sini (99.332 oy), Çalışan Halkın İlerici Partisi (AKEL) oyların %22,34’sini (79.910), Demokratik Parti oyların %11,29’ini (40.392), Ulusal Halk Cephesi (ELAM) oyların %6,78’ini (24.255), Sosyal Demokrasi Hareketi (EDEK) oylarn %6,72’sini (24.025), Demokratik Cephe oyların %6,10 (21.834) ve Kıbrıs Yeşiller Partisi oyların %4,41’ini (15.761) alarak parlamentoya girdiler.