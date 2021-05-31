Güneyde seçilen yeni vekiller açıklandı

Güneyde dün yapılan seçimlerin ardından yedi siyasi parti Temsilciler Meclisi’ne girmeyi başardı.

Sonuçlara göre;

Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ), 5’i Lefkoşa, 3’ü Limasol, 4’ü Mağusa, 2’si Larnaka, 2’si Girne ve 1’i Baf’ta olmak üzere 17 sandalye;

Çalışan Halkın İlerici Partisi (AKEL), 6’sı Lefkoşa, 3’ü Limasol, 3’ü Mağusa ve Larnaka, Baf ve Girne’de 1’er olmak üzere toplam 15 sandalye;

Demokratik Parti (DIKO), 3’ü Lefkoşa, 2’si Limasol, 2’si Mağusa, Larnaka ve Baf’ta 1’er sandalye olmak üzere toplam 9 sandalye;

Ulusal Halk Cephesi (ELAM) Lefkoşa, Larnaka, Limasol, Mağusa ve Larnaka’da 1’er olmak üzere toplam 4 sandalye;

Sosyal Demokrasi Hareketi (EDEK) Lefkoşa, Limasol, Larnaka ve Baf’ta 1’er sandalye olmak üzere toplam 4 sandalye;

Demokratik Cephe, 2’si Lefkoşa, 1’er de Limasol ve Mağusa’da olmak üzere toplam 4 sandalye;

Kıbrıs Yeşiller Partisi, 2’si Lefkoşa, 1’i de Limasol’da olmak üzere toplam 3 sandalye kazandılar.

Yeni seçilen parlamento üyeleri

Limasol

AKEL - Costas Costas, Kafkalias Andreas ve Nikolaou Marina.

Demokratik Cephe - Karoyan Marios.

DİKO - Mylonas Pavlos ve Leonidou Panicos.

DİSİ, Diplaros Efthymios, Tsiridou Fotini ve Sykas Nikos.

ELAM, Themistocleous Andreas.

Kıbrıs Yeşiller Partisi - Papadouris Stavros.

EDEK, Sizopoulos Marinos.

Mağusa

AKEL - Kettiros Nikos, Koukoumas George ve Gabriel Giannakis.

Demokratik Cephe - Giakoumi Michalis.

DİKO - Senekis Christos ve Koulias Zacharias.

DİSİ - Hadjiyiannis Kyriakos, Karoullas Giorgos, Koulla Onoufriou ve Georgiou Nikos.

ELAM - Papayiannis Linos.

Larnaka

AKEL - Passiourtidis Andreas

DİKO - Orphanides Christos

DİSİ - Dimitriou Annita ve Alambritis Prodromos

ELAM - Ioannou Sotiris

EDEK - Apostolou Andreas

Baf

AKEL - Fakontis Valentinos

DİKO - Savvides Chrysanthos

DİSİ - Pazaros Charalambos

EDEK - Myrianthous Elias

Girne

AKEL - Christofias Christos

DİSİ - Mavrides Marios ve Superman Theodorou Rita

Lefkoşa

AKEL - Kyprianou Andros, Charalambidou Erini, Stefanou Stefanos, Damianou Aristos, Loukaides Giorgos ve Christofides Christos

Demokratik Cephe - Tryfonides Alecos ve Mousiouttas Marinos

DİKO - Papadopoulos Nikolas, Erotokritou Christiana ve Pantelides Chrysis

DİSİ, Neophytou Averof, Dimitriou Dimitris, Tornaritis Nikos, Georgiades Haris ve Orfanidou Savia

ELAM, Christos Christos

Kıbrıs Yeşiller Partisi - Theopemptou Charalambos ve Attalidou Alexandra

EDEK, Efstathiou Konstantinos (Kostis)

Parlamento seçimlerinde 191.228 seçmen (%34,28) oy kullanmadı. Geçerli oylar 357.714 (%97,57), geçersiz oylar 6.824 (%1,86) ve boş oylar 2.070 (%0.56) oldu.

Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) oyların %27,77’sini (99.332 oy), Çalışan Halkın İlerici Partisi (AKEL) oyların %22,34’sini (79.910), Demokratik Parti oyların %11,29’ini (40.392), Ulusal Halk Cephesi (ELAM) oyların %6,78’ini (24.255), Sosyal Demokrasi Hareketi (EDEK) oylarn %6,72’sini (24.025), Demokratik Cephe oyların %6,10 (21.834) ve Kıbrıs Yeşiller Partisi oyların %4,41’ini (15.761) alarak parlamentoya girdiler.